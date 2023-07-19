В Рыбинске отремонтировали участок дороги на улице Шевченко Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске отремонтировали участок дороги на улице Шевченко. Обновлено 500 метров асфальта, обустроены тротуары и парковочные места. Помимо этого, было прочищено 70 метров ливневой канализации. Сейчас подрядчику остается нанести размету и устранить несколько недочетов.

— Сейчас на месте дороги с остатками асфальта 60-годов – полноценная двухполосная дорога с парковочными местами. Особое внимание уделено тротуарам. По распоряжению главы города их ширина на всех вновь ремонтируемых территориях должна быть удобной для пешеходов и для уборки средствами малой механизации. Минимально – 1,5 метра, как на улице Шевченко. Там, где возможно, будем увеличивать до двух метров, — рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино.