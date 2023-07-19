Водителям Ярославского АТП и «ЯрГЭТ» собираются повысить зарплату

Михаил Евраев распорядился увеличить выпуск транспорта к 1 сентября. Фото: Полина Вачнадзе

В правительстве Ярославской области обсудили вопрос повышения зарплат водителям АТП и АО «ЯрГЭТ». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, не уточняя каких-либо подробностей.

Также во время оперативного совещания с членами регионального правительства и главами районов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев распорядился увеличить выпуск транспорта к 1 сентября.

- Департамент транспорта провел анализ наиболее рисковых маршрутов, и с 1 августа будут внесены изменения в контракты с учетом сокращения интервалов и увеличения количества единиц подвижного состава, чтобы подготовиться к началу учебного года, - сказал Михаил Евраев.

По данным, департамента, за последнюю неделю количество выполненных плановых рейсов составило 92%. ООО «Первая пассажирская компания», ООО «Транспорт Ярославии» и ООО «Стартранс» продолжают набор водителей.