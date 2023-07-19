В Ярославле крупный пожар уничтожил балконы многоэтажки

Крупный пожар произошел вечером 18 июля в многоэтажке на проспекте Фрунзе в Ярославле. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Крупный пожар произошел вечером 18 июля в многоэтажке на проспекте Фрунзе в Ярославле. Сообщение о возгорании спасателям поступило в 18:28, на место выехали 15 человек личного состава и 6 единиц техники. Все жильцы дома успели покинуть свои квартиры, никто не пострадал.

- Сначала загорелся балкон на первом этаже, где, говорят, хранились автомобильные шины. Потом огонь перекинулся на балкон второго этажа, - рассказывают очевидцы.

Ликвидировать пожар удалось только спустя час.

- Уничтожено имущество на лоджии, закончены стены в квартире, где началось возгорание. Закопчены лоджии на верхних этажах, разбиты стекла на лоджии в квартире на втором этаже, - сообщили о последствиях в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.