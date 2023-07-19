Ярославцы в среднем тратят в магазинах 720 рублей

У каждого жителя региона старше 14 лет на руках было в среднем три банковские карты. Фото: Александр ГЛУЗ

Средний чек по безналичной оплате товаров и услуг в Ярославской области составляет 720 рублей, сообщили в Ярославском отделении Банка России.

Специалисты установили, что у каждого жителя региона старше 14 лет на руках было в среднем три банковские карты. При таком положении вещей не удивительно, что безналом ярославцы расплачиваются в 32 раза чаще, чем наличными.

- Лидером по объему операций по карте остаются денежные переводы. Переводят ярославцы в 1,3 раза денег больше, чем платят безналично. Средняя сумма одного перевода составляет около 5 тысяч рублей, - уточнили в Ярославском отделении Банка.

По данным на начало апреля этого года, в регионе установлено 1 666 банкоматов и 36 671 терминал для безналичной оплаты товаров и услуг.