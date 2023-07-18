На автобусном маршруте №178 «Ярославль – Михайловское» сделают 15 дополнительных остановок

Автобус №178 с 24 июля будет делать 15 дополнительных остановок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобус №178, который следует по маршруту «Ярославль – Михайловский», с 24 июля будет делать 15 дополнительных остановок. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Перечень остановочных пунктов:

– «15 микрорайон» (в обратном направлении),

– «Школа №56» (в оба направления),

– «6 микрорайон» (в оба направления),

– «Улица Панина» (в оба направления),

– «Улица Пионерская» (в оба направления),

– «Улица Елены Колесовой» (в прямом направлении),

– «Улица Механизаторов» (в оба направления),

– «Автотранспортное предприятие» (в оба направления),

– «ЖБК» (в оба направления),

– «ЯМЗ» (в оба направления),

– «Юный техник» (в прямом направлении),

– «Проспект Ленина» (в обратном направлении),

– «Выемка» (в оба направления),

– «Жилой комплекс «Ярославль СИТИ» (в обратном направлении),

– «Автовокзал» (в прямом направлении).

- Хочу обратить внимание жителей региона на то, что включение остановок в маршрут не является простой задачей, так как необходимо соблюсти все требования по обеспечению безопасной посадки и высадки пассажиров, - отметил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.

Из-за дополнительных остановок расписание автобуса №178 изменится.