В Угличском районе четверо напали на пенсионерку, угрожая ей ножом Фото: Даниил ОПАРИН

В Угличском районе четверо напали на пенсионерку, угрожая ей ножом. Они обвиняются по статье «Разбой, совершенный организованной группой».

В ноябре прошлого года четверо мужчин в деревне Шеино захотели легких денег. Они проникли в дом местной жительницы и стали угрожать ей ножом, требуя отдать все сбережения, которые были у женщины.

Пенсионерка перепугалась и отдала злоумышленникам 48 тысяч рублей.

- С похищенным они скрылись с места преступления. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Угличский районный суд, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.