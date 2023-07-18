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НовостиПроисшествия18 июля 2023 14:10

В Угличском районе четверо напали на пенсионерку, угрожая ей ножом

Они проникли в дом женщины
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Угличском районе четверо напали на пенсионерку, угрожая ей ножом

В Угличском районе четверо напали на пенсионерку, угрожая ей ножом

Фото: Даниил ОПАРИН

В Угличском районе четверо напали на пенсионерку, угрожая ей ножом. Они обвиняются по статье «Разбой, совершенный организованной группой».

В ноябре прошлого года четверо мужчин в деревне Шеино захотели легких денег. Они проникли в дом местной жительницы и стали угрожать ей ножом, требуя отдать все сбережения, которые были у женщины.

Пенсионерка перепугалась и отдала злоумышленникам 48 тысяч рублей.

- С похищенным они скрылись с места преступления. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Угличский районный суд, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.