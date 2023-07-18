В Угличском районе четверо напали на пенсионерку, угрожая ей ножом
Фото: Даниил ОПАРИН
В Угличском районе четверо напали на пенсионерку, угрожая ей ножом. Они обвиняются по статье «Разбой, совершенный организованной группой».
В ноябре прошлого года четверо мужчин в деревне Шеино захотели легких денег. Они проникли в дом местной жительницы и стали угрожать ей ножом, требуя отдать все сбережения, которые были у женщины.
Пенсионерка перепугалась и отдала злоумышленникам 48 тысяч рублей.
- С похищенным они скрылись с места преступления. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Угличский районный суд, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.