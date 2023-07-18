Энергетики готовы к работе в условиях непогоды

Специалисты «Ярэнерго» ведут мониторинг метеорологической и оперативной обстановки. ФОТО: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

По прогнозам Росгидрометцентра, 18 и 19 июля на территории Ярославской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: местами грозы, ветер с порывами до 20 м/с, сильный дождь, в отдельных районах град. В филиале «Ярэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе.

К выполнению возможных восстановительных работ готовы 82 бригады: 367 энергетиков, 153 единицы спецтехники. Для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлено 26 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 2,5 МВт.

Специалисты «Ярэнерго» ведут непрерывный мониторинг метеорологической и оперативной обстановки. В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с ГУ МЧС по Ярославской области и органами исполнительной власти.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях объектов электроэнергетики можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8 (800) 220-0-220.

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