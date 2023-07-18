Пожарную каланчу в Ярославле собираются открыть для экскурсий

Пожарную каланчу могут открыть для посетителей. Фото: Правительство Ярославской области

Пожарную каланчу, которая находится на Красной площади, могут открыть для посетителей. Об этом сказал глава региона Михаил Евраев во время мероприятия, посвященного 96-ой годовщине образования государственного пожарного надзора.

- Мы с управлением МЧС прорабатываем вопрос об организации экскурсий на пожарную каланчу на Красной площади, – отметил Михаил Евраев. – Безусловно, это одна из жемчужин Ярославля, с нее открывается потрясающий вид на город.

Предоставить доступ на каланчу для туристов прямо сейчас не представляется возможным.

- Есть некоторые законодательные моменты, поэтому вопрос требует дополнительной проработки, - пояснил губернатор.