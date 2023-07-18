В Ярославской области мужчина утонул, пытаясь переплыть водоем

В Ростовском районе утонул мужчина. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ростовском районе утонул 62-летний местный житель. Несчастный случай произошел недалеко от села Воржа вчера, 17 июля. Мужчина пытался переплыть водоем, но сил не хватило. Сегодня тело погибшего нашли.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Среди очевидцев – и жена погибшего. Известно, что купаться мужчина пошел в состоянии алкогольного опьянения.

14 июля в Волге нашли тело жителя села Константиновский Тутаевского района. Мужчина утонул, на спор пытаясь переплыть реку.