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НовостиОбщество18 июля 2023 13:26

В Рыбинске построят жилье для сотрудников промышленных предприятий

Четыре многоэтажки возведут в Прибрежном районе
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске построят жилье для сотрудников промышленных предприятий

В Рыбинске построят жилье для сотрудников промышленных предприятий

В Рыбинске построят жилье для сотрудников промышленных предприятий. Для этого в Прибрежном районе выделен участок с земли в подведенными коммуникациями. Там планируется возвести четыре многоэтажки.

- Прибрежный стремительно развивается. Строительство нового жилья предполагает развитие инфраструктуры района. Уже построен новый детский сад. Следующим логичным шагом станет школа. В сентябре заканчиваем разработку проектно-сметной документации. Ищем источники финансирования на строительство. Прорабатываем вопрос с потенциальными застройщиками, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.