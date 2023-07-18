В Рыбинске построят жилье для сотрудников промышленных предприятий

В Рыбинске построят жилье для сотрудников промышленных предприятий. Для этого в Прибрежном районе выделен участок с земли в подведенными коммуникациями. Там планируется возвести четыре многоэтажки.

- Прибрежный стремительно развивается. Строительство нового жилья предполагает развитие инфраструктуры района. Уже построен новый детский сад. Следующим логичным шагом станет школа. В сентябре заканчиваем разработку проектно-сметной документации. Ищем источники финансирования на строительство. Прорабатываем вопрос с потенциальными застройщиками, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.