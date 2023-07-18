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НовостиОбщество18 июля 2023 12:29

Недострой на Октябрьской площади в Ярославле вновь выставлен на торги

Аукцион пройдет 26 июля
Полина Вачнадзе
Цена бетонной конструкции - 277 миллионов рублей.

Цена бетонной конструкции - 277 миллионов рублей.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле вновь выставили на аукцион недострой на Октябрьской площади. Цена бетонной конструкции - 277 миллионов рублей.

Продать 15-этажку, готовность которой составляет всего лишь около 5%, мэрия Ярославля пытается не в первый раз. Торги стартовали в 2021 году с суммы в 476,6 миллиона рублей, но с каждым последующим аукционом лот все больше и больше падал в цене.

Найдутся ли покупатели, готовые заплатить за бетонную башню 277 миллионов, будет известно 26 июля – на этот день назначены очередные торги. По новым правилам, собственник может использовать здание под офисы, гостиницу или жилье.