Недострой на Октябрьской площади в Ярославле вновь выставлен на торги

Цена бетонной конструкции - 277 миллионов рублей. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле вновь выставили на аукцион недострой на Октябрьской площади. Цена бетонной конструкции - 277 миллионов рублей.

Продать 15-этажку, готовность которой составляет всего лишь около 5%, мэрия Ярославля пытается не в первый раз. Торги стартовали в 2021 году с суммы в 476,6 миллиона рублей, но с каждым последующим аукционом лот все больше и больше падал в цене.

Найдутся ли покупатели, готовые заплатить за бетонную башню 277 миллионов, будет известно 26 июля – на этот день назначены очередные торги. По новым правилам, собственник может использовать здание под офисы, гостиницу или жилье.