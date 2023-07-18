МЧС предупредило ярославцев о грозе, ливне и граде Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС предупредило жителей Ярославской области об ухудшении погоды вечером 18 июня. С 18 часов вторника до 18 часов среды в регионе ожидается сильный дождь. В некоторых районах возможны гроза, ливень и град, а также порывы ветра до 15-20 м/с.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением ветхих крыш и конструкций. Прогнозируется вероятность гибели сельскохозяйственных культур, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.