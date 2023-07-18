Житель Ярославского района пытался зарезать знакомого за отказ выпить

Жителя Ярославского района обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В отношении 53-летнего жителя Ярославского района возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

Конфликт между злоумышленником и 39-летним мужчиной возник на улице поселка Ярославка. Обвиняемый настаивал на том, чтобы знакомый с ним выпил, тот отказывался.

- В ходе конфликта были нанесены несколько ударов ножом в жизненно важные органы потерпевшего. Преступление не было доведено обвиняемым до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, в связи со своевременно оказанной медицинской помощью потерпевшему, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

С места преступления 53-летний житель Ярославского района скрылся. Его личность и местонахождение оперативно установили сотрудники уголовного розыска. Сейчас злоумышленник находится под стражей.