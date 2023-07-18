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НовостиОбщество18 июля 2023 11:56

Два микрорайона Рыбинска на трое суток останутся без горячей воды

Воду отключат 24 июля
Полина Вачнадзе
Утром 24 июля ООО «Газпром транзит Ухта» прекратит поставку газа на котельные «Рыбинской генерации».

Утром 24 июля ООО «Газпром транзит Ухта» прекратит поставку газа на котельные «Рыбинской генерации».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 24 июля ООО «Газпром транзит Ухта» прекратит поставку газа на котельные «Рыбинской генерации»: «Полиграф», «Тема», «Военная база», «Мариевка», «Нефтебаза» и «Ягутка».

- Подача горячей воды потребителям в микрорайоны Мариевка и Полиграф будет приостановлено, - сообщили в администрации города.

Работы на газораспределительной станции «Киселиха» продлятся 48 часов, но с учетом пуско-наладочных работ горячую воду потребителям начнут давать только спустя трое суток.