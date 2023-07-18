Два микрорайона Рыбинска на трое суток останутся без горячей воды

Утром 24 июля ООО «Газпром транзит Ухта» прекратит поставку газа на котельные «Рыбинской генерации». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 24 июля ООО «Газпром транзит Ухта» прекратит поставку газа на котельные «Рыбинской генерации»: «Полиграф», «Тема», «Военная база», «Мариевка», «Нефтебаза» и «Ягутка».

- Подача горячей воды потребителям в микрорайоны Мариевка и Полиграф будет приостановлено, - сообщили в администрации города.

Работы на газораспределительной станции «Киселиха» продлятся 48 часов, но с учетом пуско-наладочных работ горячую воду потребителям начнут давать только спустя трое суток.