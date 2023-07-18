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НовостиПроисшествия18 июля 2023 12:40

В Ярославском районе столкнулись легковушка и мотоцикл

Мотоциклист находится в больнице
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославском районе столкнулись легковушка и мотоцикл

В Ярославском районе столкнулись легковушка и мотоцикл

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ярославском районе сегодня, 18 июня, примерно в 11:40 на 15 километре трассы Ярославль-Рыбинск произошло ДТП. Там столкнулись мотоцикл и легковушка «Рено», за рулем которой был 36-летний водитель. После аварии, 44-летнего мотоциклиста с травмами увезли в больницу.,

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.