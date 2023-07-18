В лагере отдыха для ярославских и белгородских ребят провели мастер-класс по живописи

Член Союза художников России Павел Шиханов провел для детей мастер-класс по живописи на свободную тему. Фото: УМВД по Ярославской области

В лагере имени М.Горького, где сейчас отдыхают ярославские и белгородские ребята, сотрудники полиции организовали акцию «Каникулы с общественным советом». Член Союза художников России Павел Шиханов провел для детей мастер-класс по живописи на свободную тему. За холст сели подростки от 10 до 15 лет. Некоторые ребята обучаются в художественных школах, другие никогда не учились живописи.

- Школьники с интересом окунулись в творческий процесс: рисовали природу, свои увлечения, животных и даже попытались отразить текущее настроение. Павел Альбертович старался уделить внимание каждому, советовал, направлял. Ребята настолько увлеклись заданием, что даже спустя два часа не хотели расходиться, продолжая рисовать. Получившиеся работы юные художники оставят себе на память о прекрасном летнем отдыхе, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

После художественного мастер-класса сотрудник отдела информации и общественных связей Юлия Хотенова провела с ребятами профилактическую беседу. Она напомнила подросткам о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения, использовать светоотражающие элементы на одежде и обуви, вынимать наушники и отвлекаться от смартфонов при переходе проезжей части дороги.