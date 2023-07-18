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НовостиОбщество18 июля 2023 10:59

Военнослужащий из Ярославской области погиб во время СВО

Александра Грязнова не стало 13 июля
Полина Вачнадзе
13 июля на СВО погиб военнослужащий из Ярославской области.

13 июля на СВО погиб военнослужащий из Ярославской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13 июля на СВО погиб военнослужащий из Ярославской области Александр Грязнов.

- Он был патриотом до мозга костей, - пишет его брат Илья.

Близкие и знакомые Александра до сих пор не могут поверить, что его больше нет.

- Сашка, ну как так? Дружил с моим мужем, теперь вместе на небесах, - пишет Людмила Л.

- Саня, светлая память. Мы, твои одногруппники, однокурсники и друзья, тебя все помним. Новость просто шок, - комментирует сообщение в группе «Жизнь д.Глебовское» ВКонтакте Ольга В.

- Александр совсем немного отработал в ЗАО «Агрофирма «Пахма», но вспоминаем его всегда. Добрый, светлый, отзывчивый. Узнав о гибели Саши, до последнего думали, что ошибка, может не Саня…, - пишут коллеги.

Информация о дате прощания и месте похорон Александра Грязнова будет опубликована позднее.