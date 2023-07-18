Военнослужащий из Ярославской области погиб во время СВО

13 июля на СВО погиб военнослужащий из Ярославской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13 июля на СВО погиб военнослужащий из Ярославской области Александр Грязнов.

- Он был патриотом до мозга костей, - пишет его брат Илья.

Близкие и знакомые Александра до сих пор не могут поверить, что его больше нет.

- Сашка, ну как так? Дружил с моим мужем, теперь вместе на небесах, - пишет Людмила Л.

- Саня, светлая память. Мы, твои одногруппники, однокурсники и друзья, тебя все помним. Новость просто шок, - комментирует сообщение в группе «Жизнь д.Глебовское» ВКонтакте Ольга В.

- Александр совсем немного отработал в ЗАО «Агрофирма «Пахма», но вспоминаем его всегда. Добрый, светлый, отзывчивый. Узнав о гибели Саши, до последнего думали, что ошибка, может не Саня…, - пишут коллеги.

Информация о дате прощания и месте похорон Александра Грязнова будет опубликована позднее.