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НовостиОбщество18 июля 2023 10:32

Ярославская область заняла 6-е место в ЦФО по вводу жилья

Подведены итоги шести месяцев 2023 года
Полина Вачнадзе
В Ярославской области с января по июнь 2023 года введено 538 тысяч квадратных метров жилья.

В Ярославской области с января по июнь 2023 года введено 538 тысяч квадратных метров жилья.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с января по июнь 2023 года введено 538 тысяч квадратных метров жилья. Это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

- Около 268 тысяч квадратных метров приходится на долю многоквартирного жилого строительства, - уточнил и.о. директора профильного департамента Александр Гаврилов.

В лидерах по строительству – Ярославль, Ярославский район и Переславль-Залесский.

Сейчас, по данным Росстата, Ярославский регион занимает 6-е место в Центральном Федеральном округе по вводу жилья в первом квартале 2023 года.