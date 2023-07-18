Ярославская область заняла 6-е место в ЦФО по вводу жилья

В Ярославской области с января по июнь 2023 года введено 538 тысяч квадратных метров жилья. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с января по июнь 2023 года введено 538 тысяч квадратных метров жилья. Это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

- Около 268 тысяч квадратных метров приходится на долю многоквартирного жилого строительства, - уточнил и.о. директора профильного департамента Александр Гаврилов.

В лидерах по строительству – Ярославль, Ярославский район и Переславль-Залесский.

Сейчас, по данным Росстата, Ярославский регион занимает 6-е место в Центральном Федеральном округе по вводу жилья в первом квартале 2023 года.