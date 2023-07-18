У жителя Рыбинска изъяли револьвер и патроны

У 34-летнего жителя Рыбинска сотрудники полиции изъяли револьвер и 10 патронов. Фото: УМВД по Ярославской области

У 34-летнего жителя Рыбинска сотрудники полиции изъяли револьвер и 10 патронов. Мужчина пояснил, что интересуется оружием и владеет навыками обращения с ним. Он купил заготовки гильз и пуль, и кустарным способом сделал патроны калибра 8,1 миллиметр. А сигнальный револьвер в умелых руках мастера превратился в боевой.

- Сотрудниками ЭКЦ установлено, что боеприпасы и револьвер, который относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, пригодны для стрельбы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В отношении рыбинца возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

- Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сдающий, в соответствии с законодательством, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение, - напомнили в полиции.