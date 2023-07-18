Суд арестовал 21 объект недвижимости, принадлежащий ярославскому блогеру Елене Блиновской

21 объект недвижимости блогера Елены Блиновской арестован по решению Пресненского районного суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 объект недвижимости блогера Елены Блиновской арестован по решению Пресненского районного суда, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет об элитном жилье, а также нежилых помещениях в Ярославле, Москве и Подмосковье.

Кроме того, арест наложен на средства, хранящиеся на 50 счетах в различных банках. Это чуть более 46 миллионов рублей, почти 300 тысяч долларов, 123 юаня, 5 дзао, а также коллекционные монеты.

Ярославского блогера Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2019-го по 2021 годы «королева марафонов» не заплатила в казну государства 918 миллионов рублей. 27 апреля Елену Блиновскую задержали при попытке сбежать из России.

Сейчас Елена Блиновская находится под домашним арестом. Ее муж, Алексей Блиновский, также стал фигурантом уголовного дела.