В школах Ярославской области будут работать советники по воспитанию молодежи

С 1 сентября в ярославских школах вводится новая должность – советник директора по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 сентября в ярославских школах вводится новая должность – советник директора по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями.

- Советники - это универсальные специалисты, одной из основных задач которых является реализация программ воспитательной работы. Они помогают сделать главный приоритет образования - воспитание - эффективнее и значимее, - пояснили в департаменте образования Ярославской области.

Одна из задач нового специалиста – не только рассказывать школьникам о региональных и федеральных проектах, но и сопровождать ребят, участвующих в этих проектах, помогать им реализовывать свои идеи.

- Введена эта должность для того, чтобы усилить воспитательную работу в школе за счет распределения потока воспитательных событий, конкурсов и проектов, за счет включения ребят в те или иные проекты, за счет объединения усилий команды педагогов, - говорят в департаменте.

И уточняют, что советник должен быть не только педагогом и наставником, но и специалистом, неравнодушным к проблемам детей и семей, а также человеком, который хочет сделать пространство школы более дружелюбным для учеников и учителей.

Конкурс на новую должность начнется в августе. Советник будет работать в образовательных учреждениях на полставки.