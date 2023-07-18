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НовостиОбщество18 июля 2023 6:54

Жители Ярославской области купили участникам СВО рации для дальней связи

Устройства работают на расстояние в 50 километров
Полина Вачнадзе
Жители Большесельского района купили для участников СВО рации для дальней связи.

Жители Большесельского района купили для участников СВО рации для дальней связи.

Фото: Правительство Ярославской области

Жители Большесельского района собрали деньги и купили для участников специальной военной операции рации для дальней связи.

К большесельцам с просьбой приобрести рации, обратился их земляк. Сейчас он проходит службу в артиллерийском дивизионе имени Толбухина, который сформирован в основном из жителей Ярославской области. Житель Большесельского района откликнулись на просьбу, а общественники Народного фронта доставили четыре устройства бойцам.

- Рации мы сразу поставили в работу. Они работают на расстояние в 50 километров, - говорит боец из Вареговского сельского поселения с позывным Ява.

Одну рацию ребята установили в блиндаже для связи с командным пунктом, еще две – в машинах. Одно устройство оставили про запас.