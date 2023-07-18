В Ярославле автомобиль врезался в бетонный муляж танка

В Ярославле машина врезалась в бетонный муляж танка. Фото: УМВД по Ярославской области

На Ленинградском проспекте в Ярославль ночью 17 июля произошло ДТП. 37-летний водитель не справился с управлением «Шкоды Октавия» с прицепом и врезался в бетонный муляж танка, который стоит у дороги.

- В результате аварии водитель и пассажир иномарки, 34-летний мужчина, госпитализированы в лечебное учреждение. Второй пассажир, мужчина 39 лет, нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются.