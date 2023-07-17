В Ярославле на площади Труда высадят новые липы, яблони, туи и клены. ФОТО: скриншот из видео Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле на площади Труда высадят новые липы, яблони, туи и клены. Об этом рассказал мэр города Артем Молчанов. Сегодня, 17 июля, в скверах завершилась все работы по обработке и удалению сухих растений – 10 деревьев полностью спилили, опилили больше 20.

- Сейчас с территории парка вывозятся ветки. У хороших молодых деревьев появилось дополнительное пространство для роста, - отметил Артем Молчанов. - В скверах на площади Труда продолжается благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». В рамках обновления парка подрядчик высадит 6 кленов, 12 яблонь, 24 туи и несколько видов кустарников. Еще около 20 лип высадим силами «Горзеленхозстроя».