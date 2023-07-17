В Ярославле три человека пострадали в аварии на Ленинградском проспекте Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сегодня, 17 июля, примерно в 2:50 на Ленинградском шоссе у дома №75б «Шкода Октавия» с прицепом, за рулем которой был 37-летний мужчина, врезался в препятствие около забора.

В результате аварии водитель и 34-летний пассажир машины находятся в больнице. Еще одному мужчине, ехавшему в иномарке, назначили амбулаторное лечение.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, бригада СМП. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.