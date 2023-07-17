В Ярославле открылась выставка, посвященная Северной железной дороге Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Революционной открылась выставка «Северная железная дорога: сквозь время и пространство». На ней представлены фотографии – 14 сюжетов в исторических и современных реалиях с одинаковым ракурсом.

- Среди фотографий — железнодорожные мосты и путепроводы, вокзалы, предприятия, а также портреты железнодорожников прошлой эпохи и современности, - сообщили в мэрии города. - Поводом для подготовки фотовыставки стали две знаковые даты 2023 года — 20-летие компании «Российские железные дороги» и 155-летие со дня создания Северной магистрали.

Работать выставка будет до конца лета, вход свободный.