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НовостиЗвезды17 июля 2023 13:40

В Ярославле открылась выставка, посвященная Северной железной дороге

Она будет работать до конца лета
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле открылась выставка, посвященная Северной железной дороге

В Ярославле открылась выставка, посвященная Северной железной дороге

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Революционной открылась выставка «Северная железная дорога: сквозь время и пространство». На ней представлены фотографии – 14 сюжетов в исторических и современных реалиях с одинаковым ракурсом.

- Среди фотографий — железнодорожные мосты и путепроводы, вокзалы, предприятия, а также портреты железнодорожников прошлой эпохи и современности, - сообщили в мэрии города. - Поводом для подготовки фотовыставки стали две знаковые даты 2023 года — 20-летие компании «Российские железные дороги» и 155-летие со дня создания Северной магистрали.

Работать выставка будет до конца лета, вход свободный.