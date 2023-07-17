В Рыбинске Центр детского туризма и экскурсий останется на Чкалова, 25 Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске Центр детского туризма и экскурсий останется на Чкалова, 25. Переезд организации отменили. Такое решение принял глава города Дмитрий Рудаков. Из-за планируемых изменений местоположения общественники забили тревогу, 17 июля стало известно, что Центр останется в старом историческом здании.

— Дети останутся в центре города – здесь лучше транспортная доступность. В здании находятся уникальные коллекции и скалодром. Кроме того, по завещанию наследниц Федора Тюменева дом должен служить детям. Менять назначение здания некорректно по отношению к жертвователям. Их воля должна быть святой для нас, — подчеркнул Дмитрий Рудаков.