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НовостиОбщество17 июля 2023 13:03

В Рыбинске Центр детского туризма и экскурсий останется на Чкалова, 25

Такое решение принял глава города Дмитрий Рудаков
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске Центр детского туризма и экскурсий останется на Чкалова, 25

В Рыбинске Центр детского туризма и экскурсий останется на Чкалова, 25

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске Центр детского туризма и экскурсий останется на Чкалова, 25. Переезд организации отменили. Такое решение принял глава города Дмитрий Рудаков. Из-за планируемых изменений местоположения общественники забили тревогу, 17 июля стало известно, что Центр останется в старом историческом здании.

— Дети останутся в центре города – здесь лучше транспортная доступность. В здании находятся уникальные коллекции и скалодром. Кроме того, по завещанию наследниц Федора Тюменева дом должен служить детям. Менять назначение здания некорректно по отношению к жертвователям. Их воля должна быть святой для нас, — подчеркнул Дмитрий Рудаков.