В Тутаеве начали монтировать понтонные причалы для парома Фото: Правительство Ярославской области

В Тутаеве начали монтировать понтонные причалы для швартовки грузопассажирского парома. Сейчас рабочие собирают основание приспособления на правом берегу, после этого будет сделана основная часть сооружения, затем – такой же причал на левом берегу. На все эти работы выделено 80 миллионов рублей.

– Пока используются дебаркадеры в отдаленном от традиционной точки переправы месте. Это не совсем удобно для жителей города. Новые понтонные причалы будут смонтированы там, где переправа была многие годы, – сообщила глава Тутаевского района Ольга Низова.

Обустройство причалов планируется завершить в конце лета.