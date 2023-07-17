Трагедия произошла 30 июня Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Ярославские следователи займутся уголовным делом по ДТП, в котором погиб 14-летний велосипедист. Трагедия произошла 30 июня.

В Рыбинском районе у деревни Макарово 37-летний мужчина, который ехал на грузовике, сбил 14-летнего велосипедиста. Подросток двигался параллельно с машиной. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Следствие обратилось в надзорный орган с инициативой о передаче из органов полиции в производство регионального следственного управления СК России указанного уголовного дела. В настоящий момент подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения. Следователи продолжают проводить комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.