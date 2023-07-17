Wink и more.tv представляют тизер криминальной комедии «Диагноз «Везучая»

Главную роль играет Аглая Тарасова. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

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Видеосервисы Wink и more.tv выпустили официальный тизер криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» (16+) с Аглаей Тарасовой («Лед», «Беспринципные»), Кириллом Кяро («Эпидемия», «Пассажиры») и Полиной Гухман («Мир! Дружба! Жвачка!», «Инсомния») в главных ролях. Премьера проекта состоится в августе 2023 года эксклюзивно в Wink («Ростелеком») и more.tv. Производством комедии занимается «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией Legio Felix. Сериал пополнил линейки more originals и Wink Originals.

По сюжету красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в миллионном хищении.

Кадр со съемок. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

— Съемки в проекте — это настоящее приключение, где мой герой из захудалого интеллигента, не способного решить свои проблемы, превращается в супергероя, потому что рядом с ним появляется девушка, которая приносит удачу. У проекта сложный сценарий, в нем много сюжетных линий, и он сделан в очень интересном и редком для меня жанре драмеди. Кроме того, у меня была замечательная партнерша Аглая Тарасова, с которой я давно хотел поработать. Ее легкость и позитив на площадке подкупали и вдохновляли, поэтому мы получили огромное удовольствие от съемок, — отметил исполнитель главной роли Кирилл Кяро.

В сериале также снялись Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Даниил Белых и другие. Режиссер проекта — Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»), креативным продюсер и сценарист — Владимир Батрамеев.

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