В Ярославле женщина отдала мошенникам 8 тысяч долларов, 2 тысячи евро и 250 тысяч рублей

Суммарно женщина отдала больше 1 миллиона 100 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле 64-летняя женщина обратилась в полицию Фрунзенского района и рассказала, что отдала мошенникам 8 тысяч долларов, 2 тысячи евро и 250 тысяч рублей – суммарно это больше 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что местной жительнице на домашний телефон позвонили неизвестные и сказали, что у них якобы есть информация о том, что женщина переводит деньги на счета незаконных организаций.

- Звонившие потребовали собрать все имеющиеся наличные средства, в том числе и валюту, и передать для «проверки». Женщина выполнила все указания звонивших, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Полицией по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Москвы, который выполнял роль курьера во всей этой мошеннической схеме. Мужчина получил деньги от обманутой женщины и перевел их на счет злоумышленников. Себе он при этом оставил определенный процент от общей суммы.