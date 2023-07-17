В Ярославской области в ДТП с легковушкой пострадали девять человек Фото: УМВД по Ярославской области

В Любимском районе Ярославской области вчера, 16 июля, примерно в 7 часов на дороге «Пречистое-Любим-Буй» произошло ДТП.

Нетрезвый 24-летний водитель, ехавший за рулем «Форд Фокуса», не справился с управлением, и машина вылетела с трассы в кювет.

В результате ДТП пострадало девять человек. В больнице находятся семь пассажиров иномарки, один из которых – 17-летний подросток, четверо молодых людей - 21, 22, 23 и 26 лет, две девушки – 20 и 22 лет, а также водитель автомобиля. Девушке 18 лет назначено амбулаторное лечение.

- В отношении молодого человека вынесены определения о возбуждении дел об административном расследовании по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» и статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Также в отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении по статье «Нарушение правил перевозки людей».Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортных происшествия.