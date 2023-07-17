В Ярославской области женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре в жилом доме Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославском районе сегодня, 17 июля, в СНТ «Пахма» произошел пожар. Возгорание началось примерно в 2:20, на место выезжали 17 спасателей и пять единиц техники. Сгорел жилой дачный дом, в нем погибли 44-летняя женщина и двухлетняя девочка – предположительно, это были бабушка и внучка.

- В настоящее время следователем продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение необходимых экспертиз, в том числе пожаро-технической для определения точной причины возгорания. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.