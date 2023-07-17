В Ярославле поисковики и кинологи с учебной тренировки отправились искать дедушку. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле вчера, 16 июля, экипажи «ЯрСпас» и группы кинологов находились на учениях. Неожиданно им сообщили, что в деревне Скородумово пропал дедушка – он плохо слышит и нуждается в медицинской помощи. Действовать нужно было быстро, и поисковики прямо с тренировки отправились искать мужчину.

В 15 часов экипажи уже были на месте и начали прочесывать территорию вместе с кинологами. Через четыре часа было объявлено заветное: «Найден, жив!».

- Кинологическим расчетом 2 обнаружен без вести пропавший. Дедушка сильно устал и не мог откликнуться, очень медленно двигался в сторону поисковиков и кинологов. Добровольцы доставили его домой и передали дочери, - рассказали волонтеры «ЯрСпаса».