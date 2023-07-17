В Ярославль на этой неделе придет теплая погода
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославль на этой неделе придет теплая погода. Синоптики обещают солнце практически каждый день.
Сегодня, 17 июля, будет + 27, ясное небо и теплая ночь – 15 градусов.
Завтра, 18 июля, температура воздуха останется примерно такая же, как и накануне, однако, ожидается облачность.
19 июля – единственный день на текущей неделе, когда прогноз погоды сообщает о дожде. В целом станет прохладнее – 18 градусов.
В четверг, 20 июля, будет немного теплее, воздух прогреется до 20 градусов, ожидается переменная облачность. Такая же погода будет и в пятницу, 21 июля.
На выходные осадков не передают, так же, как и сильной жары, обещают приятную теплую погоду – 20 градусов и солнце.