В Ярославль на этой неделе придет теплая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославль на этой неделе придет теплая погода. Синоптики обещают солнце практически каждый день.

Сегодня, 17 июля, будет + 27, ясное небо и теплая ночь – 15 градусов.

Завтра, 18 июля, температура воздуха останется примерно такая же, как и накануне, однако, ожидается облачность.

19 июля – единственный день на текущей неделе, когда прогноз погоды сообщает о дожде. В целом станет прохладнее – 18 градусов.

В четверг, 20 июля, будет немного теплее, воздух прогреется до 20 градусов, ожидается переменная облачность. Такая же погода будет и в пятницу, 21 июля.

На выходные осадков не передают, так же, как и сильной жары, обещают приятную теплую погоду – 20 градусов и солнце.