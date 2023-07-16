В Переславле на трассе М-8 горел автовоз, перевозивший шесть машин Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Переславле сегодня, 16 июля, примерно в 15:45 на трассе М-8 загорелся автовоз «Мерседес», который перевозил в это время шесть машин. В результате поврежден один из этих автомобилей. Огонь потушили за 40 минут.

- Задействовано 2 единицы техники и 6 человек личного состава Ликвидация пожара в 16:32. В результате пожара уничтожено заднее колесо автовоза, поврежден перевозимый автомобиль. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.