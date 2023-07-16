В Ярославской области начался второй этап борьбы с борщевиком Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начался второй этап борьбы с борщевиком. До конца августа обработают 640 гектаров пораженных земель. Ранее стало понятно, что наиболее эффективно бороться с сорняком с помощью химических средств.

– Зарастание земель сельхозназначения борщевиком Сосновского является одним из признаков использования земельных участков не по назначению. Ответственность за непроведение мероприятий по ликвидации сорняка высокая, начиная от предписания и штрафа и вплоть до изъятия земельного участка у правообладателя, – прокомментировала заместитель начальника межрайонного отдела Россельхознадзора Татьяна Борисова.

Для тех, кто не борется с борщевиком, с этого года увеличены штрафы до 4 тысяч рублей - для физических лиц, до 40 тысяч – для должностных лиц, до 130 тысяч – для юридических лиц. За повторные правонарушения суммы штрафов также увеличены.