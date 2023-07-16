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НовостиПроисшествия16 июля 2023 15:34

В Ярославле на Стрелке перевернулась карета с людьми

Женщина и восьмилетний ребенок находятся в больнице
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на Стрелке перевернулась карета с людьми. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле на Стрелке перевернулась карета с людьми. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 16 июля, примерно в 15 часов на Стрелке произошло нестандартное ДТП. Там перевернулась карета с людьми, запряженная лошадьми. В повозке ехали пять человек – возможно, это были туристы, которые знакомились с набережной города.

После инцидента, два человека – женщина и восьмилетний мальчик - находятся в больнице.

- Еще один пассажир, женщина, обратилась за медицинской помощью. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.