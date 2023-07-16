В Туношенском сельском поселении ввели режим ЧС Фото: Иван МАКЕЕВ

В Туношеском сельском поселении ввели режим ЧС. Причина такого решения – масляные пятна, которые заметили на Волге. Сегодня, 16 июля, было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района с участием представителей Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры.

- Принято решение о введении режима ЧС местного значения на территории Туношенского сельского поселения, привлечении специализированных организаций для установки боновых ограждений, препятствующих дальнейшему распространению нефтепродуктов по реке и очистке загрязненной территории, - сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования. - Специалистами привлеченных организаций ведется оценка ущерба и определение объема работ по утилизации загрязнений. Администрация Туношенского сельского поселения осуществляет контроль за обстановкой на территории загрязнения.

Полиция опрашивает местных жителей, чтобы установить виновных в произошедшем.