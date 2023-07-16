В Ярославской области ремонтируют участок дороги Рыбинск-Арефино Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области ремонтируют участок дороги Рыбинск-Арефино. Работы начались две недели назад. Подрядчику предстоит обновить почти 10 километров дорожного полотна.

Для укрепления покрытия используют технологии холодной регенерации. На полученное однородное, прочное и монолитное основание положат два слоя асфальта. После этого будут укреплены обочины, приведены в порядок тротуары и остановки общественного транспорта, а также нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки.

– Две недели назад приступили к работам на объекте. Срок их завершения по контракту – следующий год. Но мы оценили свои силы и рассчитываем уже к концу сентября текущего года сдать объект, – уточнил исполнительный директор подрядной организации АО «РУМСР» Глеб Масленцев.