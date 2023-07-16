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НовостиОбщество16 июля 2023 9:44

Губернатор Ярославской области поздравил с днем рождения Углич и Некоузский район

В них активно продолжается благоустройство
Анастасия ГОЛУБЕВА
Губернатор Ярославской области поздравил с днем рождения Углич и Некоузский район. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Губернатор Ярославской области поздравил с днем рождения Углич и Некоузский район. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил с днем рождения Углич и Некоузский район. В них активно идет благоустройство в различных сферах: дороги, парки, дворы, больницы и многое другое. В этом году в Некоузском районе планируется восстановления Дома культуры, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

- Обе территории самобытные, со своей историей и характером. Углич - пример того, что богатое наследие прошлого может давать импульс развития будущему. Поздравляю жителей с праздниками, желаю здоровья, счастья, успехов и благополучия, - отметил Михаил Евраев.