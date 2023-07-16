В Ростове на строительство очистных сооружений потратят больше двух миллиардов рублей Фото: Правительство Ярославской области

В Ростове идет строительство очистной станции. Подрядчик вышел на объект в июне. Комиссия «Губернаторского контроля» проверила ход работ.

В правительстве региона рассказали, что предусмотрено возведение зданий механической очистки и обеззараживания, лаборатории и котельной, корпусов доочистки, песколовок, отстойников, аэротенков, локальных очистных сооружений поверхностного стока, а также сливной и канализационно-насосных станций.

— Сейчас на площадке идут подготовительные работы: подрядная организация завозит песок, готовит основание для строительства станции и отсыпает дороги для проезда техники. Новые очистные строятся по соседству с действующей станцией водоочистки. Площадь застройки составляет свыше 9 тысяч квадратных метров, а стоимость проекта – свыше 2 миллиардов рублей, - рассказал руководитель группы, помощник губернатора Ярославской области Андрей Скоркин. — На новую станцию будут поступать стоки из Ростова и прилегающих к нему населенных пунктов.