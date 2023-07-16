В Ярославле четвертый день ищут мать с восьмимесячным ребенком

В Ярославле четвертый день ищут 40-летнюю Марию и ее восьмимесячного сына Руслана. Мать с ребенком ушли из дома в Ленинском районе города 13 июля и с тех пор о них ничего неизвестно.

Приметы Марии: на вид 40 лет, рост 175 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы до плеч и светло-карие глаза.

Приметы Руслана: рост 70 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и серые глаза.

Во что были одеты женщины и ребенок – неизвестны.

У Марии с собой был розовый рюкзак, а Руслан находился в черной коляске. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении Марии и Руслана, просим сообщить в полицию по Ленинскому городскому району по телефону 8-(4852)-73-02-02, либо 02, - отметили в пресс-службе ведомства.