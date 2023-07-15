Прокуратура помогла жителям Ярославля получить региональный семейный капитал

Прокуратура помогла многодетной семье из Ярославля получить положенные выплаты. Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Заволжского района Ярославля помогла семье получить положенную ей выплату.

В декабре многодетная мать обратилась в Центр социальных выплат за региональным семейным капиталом. Однако в этой соцподдержке женщине было отказано из-за отсутствия документов, подтверждающих проживанием семьи в Ярославской области. Жительница Ярославля обратилась за помощью в прокуратуру.

- Проверка показала, что заявиительница, ее супруг и дети на протяжении длительного времени проживают в регионе. Дети посещают дошкольное образовательное учреждение в Ярославле и получают медицинскую помощь. Более того, в июле 2022 года структурным подразделением регионального департамента труда и социальной поддержки населения семье выдано удостоверение многодетной семьи Ярославской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура направила в суд иск, который был удовлетворен. Семья получила все положенные ей деньги.