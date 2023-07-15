В Ярославской области пропала девушка с синими волосами

В Ярославской области ищут 16-летнюю девушку. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области начались поиски 16-летней Арины Фомичевой. Девушка пропала 14 июля - ушли из дома в поселке Карабиха Ярославского района.

Приметы Арины: на вид 16 лет, худощавая, волосы выкрашены в синий цвет.

Была одета в свитер красного цвета с белыми полосами, черную кожаную мини-юбку белые кеды. С собой взяла черный рюкзак.

Если вы знаете, где находится девушка или видели ее после 14 июля, позвоните в полицию (02, 102, 112) или в "ЯрСпас" (8-910-964-08-38).

Житель Ярославской области пытался переплыть Волгу и утонул.