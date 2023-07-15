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НовостиПроисшествия15 июля 2023 10:27

Житель Ярославской области пытался переплыть Волгу и утонул

39-летнего мужчину искали с 9 июля
Полина Вачнадзе
14 июля тело пропавшего мужчины нашли в акватории Волги в Ярославском районе.

14 июля тело пропавшего мужчины нашли в акватории Волги в Ярославском районе.

Фото: Полина Вачнадзе

9 июля волонтеры "ЯрСпас" сообщили о начале поисков 39-летнего жителя поселка Константиновский Тутаевского района. Мужчина ушел из дома и не вернулся.

Ориентировка на пропавшего без вести быстро разлетелась по ярославским пабликам. В одном из них в комментариях сообщили, что мужчину видели в Фоминском. Там он с кем-то выпивал, а потом поспорил, что сможет переплыть Волгу:

- Его камеры видели в последний раз на судоходном ходу.

14 июля тело пропавшего мужчины нашли в акватории реки в Ярославском районе. Признаков насильственной смерти на теле не было.

- Обстоятельства смерти жителя Ярославской области выясняются. Продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.