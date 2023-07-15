Житель Ярославской области пытался переплыть Волгу и утонул

14 июля тело пропавшего мужчины нашли в акватории Волги в Ярославском районе. Фото: Полина Вачнадзе

9 июля волонтеры "ЯрСпас" сообщили о начале поисков 39-летнего жителя поселка Константиновский Тутаевского района. Мужчина ушел из дома и не вернулся.

Ориентировка на пропавшего без вести быстро разлетелась по ярославским пабликам. В одном из них в комментариях сообщили, что мужчину видели в Фоминском. Там он с кем-то выпивал, а потом поспорил, что сможет переплыть Волгу:

- Его камеры видели в последний раз на судоходном ходу.

14 июля тело пропавшего мужчины нашли в акватории реки в Ярославском районе. Признаков насильственной смерти на теле не было.

- Обстоятельства смерти жителя Ярославской области выясняются. Продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.