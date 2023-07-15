Ярославцев ждет теплая, но дождливая неделя

Погода не спешит радовать ярославцев жарой и солнцем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода не спешит радовать ярославцев жарой и солнцем. На эти выходные пришлась макушка лета, когда должен был начаться самый жаркий период сезона согласно средним многолетним показателям.

- Но не в этом году. На большей части Русской равнина температура на 2-4 градуса ниже нормы. И, увы, сезон дождей не закончился. Регион остается в зоне влияния циклонов, - сообщили специалисты Центра "Фобос".

На следующей неделе почти каждый день будет дождливым. В понедельник, 17 июля, ожидаются осадки, но температура окажется близка к нормальной июльской - днем +26..+28.

Во вторник, 18 числа, небольшой дождь, похолодает до +18..+20.

19 июля, в среду, также будет идти дождь, возможна гроза. Днем +19..+21.

В четверг, 20 июля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Днем +19..+21.

В пятницу, 21 июля, дождь, днем +18..+20.

В субботу, 22 июля, пасмурно с просветами, дождь, днем +21.

Закончится неделя дождем и +25 градусами.