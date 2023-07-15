В Ярославле суд заключил под стражу мать, утопившую дочь-младенца

Тело маленькой девочки нашли быстро. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вечером 14 июля Кировский районный суд заключил под стражу 35-летнюю жительницу Ярославля. Ей предъявлено обвинение в убийстве 10-месячной дочери, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Днем 13 июля вместе со своим 7-летним сыном и маленькой дочерью женщина пошла гулять. Еще один ребенок, 3-летний мальчик, в это время находился в детском саду. Муж и отец детей - на работе.

- Долго-долго ходили. От Ярославля Главного, прошли тем же путем и оказались на мосту, - рассказывает следователям обвиняемая.

По информации источника КП-Ярославль, старший сын остался на берегу, а мать вместе с младенцем на руках пошла в воду. Уже на глубине женщина разжала руки и поплыла на другой берег. Мальчик сначала сам искал маму и сестренку, а потом сообщил отцу, что они пропали. Мужчина сам приехал на место и вызвал туда полицию. Тело маленькой девочки нашли довольно быстро.

- Обвиняемая говорит, что не знает, как так вышло и не может пояснить последовательность своих действий, - рассказали КП-Ярославль.

Следствие по делу продолжается. Его ход и результату поставлены прокуратурой области на контроль.