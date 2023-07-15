В коррекционных школах Ярославской области обустроят новые мастерские Фото: Правительство Ярославской области

В коррекционных школах Ярославской области обустроят новые мастерские. Всего в этом году новые пространства появятся в ярославских школах №38 и 45, переславль-залесской школе-интернате №4, ярославской школе-интернате №7 и рыбинской школе-интернате №2.

В школе №38 ремонтные работы практически завершены.

- Рабочие уже приступили к чистовой отделке помещений. С началом учебного года более 130 детей начнут заниматься в новых мастерских «Рабочий по обслуживанию зданий», «Клининг» и «Агропромышленный комплекс». Кроме того, будут дооборудованы профили «Поварское дело» и «Картонажно-переплетное дело». Часть оборудования уже закуплена. В его составе – мультиварка, разделочные столы, новое лазерное цветное многофункциональное устройство, гильотинный резак для бумаги, брошюровочный степлер, ламинатор, - рассказали в правительстве региона.

Помимо этого, будут дооснащены кабинеты логопеда, дефектолога и психолога.