Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 14:39

На Красной площади Рыбинска начали подготовку к съемкам фильма

В городе будут снимать историческое кино
Анастасия ГОЛУБЕВА
На Красной площади Рыбинска начали подготовку к съемкам фильма

На Красной площади Рыбинска начали подготовку к съемкам фильма

Фото: Администрация Рыбинска

На Красной площади Рыбинска начали подготовку к съемкам фильма. В городе будут снимать сцены исторического кино - приключения мальчика-дворянина и сопровождающего его борца по пути на ярмарку. Сейчас идет монтаж декораций.

— Это экшен – история для семейного просмотра. Действие происходит в конце ХIХ - начале ХХ века. На площади будут сниматься сцены на Нижегородской ярмарке. Рыбинск мы выбрали потому, что идеально сохранилась историческая часть, вывески и здания. Мы много городов объездили, аналогов не нашли, — рассказал директор картины Никита Калашников.

В массовых сценах будут участвовать около 200 актеров. Основные съемки пройдут с 29 июля по 2 августа.